El CD Plaza Amado r y el Deportivo Árabe Unido se enfrentarán este sábado 5 de diciembre en la gran final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Los leones buscarán conquistar el tetracampeonato bajo la dirección técnica de Mario Méndez, mientras que el Expreso Azul intentará poner fin a una sequía de 10 años sin conquistar un título de liga.

¿Cómo llegan Plaza Amador y Árabe Unido a la final?

El CD Plaza Amador consiguió su clasificación tras superar al Tauro FC con un marcador global de 6-2 en las semifinales, luego de imponerse 3-1 tanto en el partido de ida como en el de vuelta del Clásico Nacional.

El conjunto placino disputará su sexta final consecutiva bajo el mando del "Cholito" Méndez, quien ha conquistado tres campeonatos en menos de tres años al frente de la institución.

Por su parte, el Deportivo Árabe Unido dejó en el camino al Veraguas United en los playoffs y posteriormente eliminó al San Francisco FC en la tanda de penales de las semifinales, con Reynaldo Polo como protagonista.

Plaza Amador y Árabe Unido se reencuentran después de 10 años

La última vez que placinos y colonenses se enfrentaron en una final de la LPF fue el 3 de diciembre de 2016, cuando el Expreso Azul se impuso 2-0 con anotaciones de Abdiel Macea y Enrico Small.

En aquella oportunidad, el conjunto colonense conquistó su decimoquinta estrella y acabó con el invicto del Plaza Amador.

Plaza Amador vs Árabe Unido: Fecha, hora y estadio