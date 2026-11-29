Mario Méndez, seis finales consecutivas y una era dorada con el Plaza Amador

El director técnico panameño Mario Méndez continúa escribiendo su nombre en la historia del CD Plaza Amador, tras conseguir su clasificación a una sexta final consecutiva de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en menos de tres años al frente del conjunto placino.

El estratega chiricano, de 49 años, asumió las riendas de los leones en enero de 2024 y, desde entonces, ha logrado disputar todas las finales del campeonato nacional, conquistando tres títulos consecutivos y consolidando al equipo como el gran dominador del fútbol panameño en la actualidad.

Su clasificación a la final del Apertura 2026 llegó tras superar al Tauro FC con un contundente marcador global de 6-2 en las semifinales. Ahora tendrá la oportunidad de conquistar el tetracampeonato ante el Deportivo Árabe Unido.

Mario Méndez: De perder dos finales a conquistar un tricampeonato

El camino del "Cholito" Méndez en el banquillo placino no fue sencillo. En sus primeros dos torneos al frente de la institución consiguió llegar a la final, pero cayó ante el Tauro FC y el CAI, respectivamente.

La directiva mantuvo la confianza en su proyecto deportivo y los resultados comenzaron a llegar en 2025, cuando conquistó su primer título con una histórica goleada de 6-0 sobre el San Francisco FC.

Posteriormente, consiguió el bicampeonato tras vencer 2-0 al Alianza FC y certificó el tricampeonato en mayo de 2026, nuevamente ante los verdolagas, con una victoria de 3-2 en tiempo extra.

Todas las finales de Mario Méndez con el CD Plaza Amador

Apertura 2024: Tauro FC 2-0 Plaza Amador (subcampeón).

Clausura 2024: CAI 2-1 Plaza Amador (subcampeón).

Apertura 2025: Plaza Amador 6-0 San Francisco (campeón).

Clausura 2025: Plaza Amador 2-0 Alianza FC (campeón).

Clausura 2026: Plaza Amador 3-2 Alianza FC (campeón).

Apertura 2026: Plaza Amador vs Árabe Unido (por disputar).

Lo que ha conseguido Mario Méndez en menos de tres años

El entrenador panameño ha logrado combinar la experiencia de futbolistas consolidados con el desarrollo de jóvenes talentos, potenciando las fuerzas básicas de la institución y manteniendo la competitividad del equipo en cada campeonato.

Bajo su dirección técnica, el Plaza Amador pasó de tener siete títulos de liga a contar con diez estrellas en su escudo. Es decir, el 30% de los campeonatos en la historia del club los ha conseguido con Mario Méndez en el banquillo.

Además, en la Copa Centroamericana de Concacaf 2025, llevó al conjunto placino a los cuartos de final tras finalizar como líder de su grupo.

Mario Méndez va por el tetracampeonato

Con seis finales consecutivas, tres campeonatos y dos subcampeonatos en menos de tres años, el "Cholito" Méndez ha construido una de las etapas más exitosas en la historia del CD Plaza Amador.

Ahora, ante el Deportivo Árabe Unido, el entrenador chiricano tendrá la oportunidad de conquistar su cuarto título consecutivo y regalarle la undécima estrella a la fanaticada placina.