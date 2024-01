LPF: Partidos para la Jornada 1 del Apertura 2024

El partido inaugural estará a cargo del vigente campeón de la LPF que visita al CD Universitario el viernes 19 de enero. El día sábado se miden el Alianza vs Tauro, luego San Francisco recibe al UMECIT y al final del día se miden Sporting San Miguelito vs Árabe Unido. Para el día domingo habrá dos encuentros con Plaza Amador enfrentando a Potros del Este y Veraguas United vs Herrera cierran la primera jornada de la LPF.