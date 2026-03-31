LPF: Tabla de posiciones tras jornada 11 del Clausura 2026

La jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en las tablas de posiciones de sus respectivas conferencias
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- CD Plaza Amador / 11 / 20
- Alianza FC / 11 / 20
- UMECIT / 11 / 18
- Tauro FC / 11 / 17
- Árabe Unido / 11 / 16
- Sporting SM / 11 / 14
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Unión Coclé / 11 / 15
- Veraguas United / 11 / 15
- CAI / 11 / 14
- San Francisco / 11 / 10
- CD Universitario / 11 / 8
- Herrera FC / 11 / 7