LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  31 de marzo de 2026 - 00:31

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 11 del Clausura 2026

Conoce a continuación las posiciones de los equipos tras culminar la J11 del Torneo Clausura 2026 de la LPF.

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 11 del Clausura 2026
LPF: Tabla de posiciones tras jornada 11 del Clausura 2026FOTO / LPF

La jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en las tablas de posiciones de sus respectivas conferencias

RESULTADOS DE LA J11 - CLAUSURA 2026 LPF

  • Tauro FC 2 - 0 CD Universitario
  • CD Plaza Amador 1 - 0 Unión Coclé
  • Sporting San Miguelito 0 - 1 San Francisco
  • CD Universitario 1 - 4 UMECIT
  • Herrera FC 1 - 2 Alianza FC
  • Árabe Unido 2 - 0 CAI

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J11 DEL CLAUSURA 2026 LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. CD Plaza Amador / 11 / 20
  2. Alianza FC / 11 / 20
  3. UMECIT / 11 / 18
  4. Tauro FC / 11 / 17
  5. Árabe Unido / 11 / 16
  6. Sporting SM / 11 / 14

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Unión Coclé / 11 / 15
  2. Veraguas United / 11 / 15
  3. CAI / 11 / 14
  4. San Francisco / 11 / 10
  5. CD Universitario / 11 / 8
  6. Herrera FC / 11 / 7

En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: Alianza FC derrota al Herrera FC en Parita

Herrera FC vs Alianza FC: Fecha, hora y dónde ver J11 del Clausura 2026 de la LPF

LPF: Partidos para la jornada 11 del Clausura 2026

Recomendadas

Últimas noticias