Lionel Messi ganó su primer Botín de Oro en la MLS

Lionel Messi , astro de Inter Miami , ganó el Botín de Oro de MLS 2025, al anotar un total de 29 goles y convertirse en el máximo artillero de la liga en su segunda temporada completa con 'las Garzas'.

Messi también aportó 19 asistencias para superar al delantero de LAFC Denis Bouanga (24 goles) y al atacante de Nashville SC Sam Surridge (24 goles). Se trata del primer ganador del Botín de Oro en la historia de Inter Miami, y es el primer futbolista argentino en conseguirlo desde que Valentín 'Taty' Castellanos lo lograra con New York City FC en 2021

El icónico #10 marcó 3 goles y 1 asistencia el sábado en la victoria por 5-2 ante Nashville SC en Decision Day. El campeón del mundo con Argentina tuvo en la temporada regular 48 contribuciones a gol, apenas una menos que la histórica marca de 49 que Carlos Vela estableció en MLS en 2019 con Los Angeles Football Club.

Lionel Messi, candidato a MVP de la MLS

Esta producción tiene a Messi como gran candidato a convertirse en el primer futbolista en la historia de la liga en ganar el premio 'Landon Donovan' al Jugador Más Valioso de MLS, luego de una histórica campaña 2024, en la que Inter Miami ganó el Supporters' Shield con un récord histórico de puntos.

Messi y Miami finalizaron la temporada regular en el tercer lugar de la Conferencia Este, y comenzarán a disputar los Playoffs de la MLS Cup 2025 ante Nashville SC (sexto clasificado en la Conferencia Este), con la Serie de Primer Ronda - Al Mejor de 3 Partidos. Este año el campeón de la MLS Cup será coronado en la final del 5 de diciembre.

Messi, el futbolista más premiado de todos los tiempos, ahora añade el Botín de Oro de MLS a su inigualable hoja de servicios. Es el vencedor más reciente en una lista que se inició en 1996, año de incepción de la liga.

FUENTE: MLS