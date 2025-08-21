Cuerpo técnico de la selección de Panamá se prepara para la fase final de eliminatorias Concacaf

Se acerca la hora del debut en la Fase Final de las Eliminatorias Concacaf y el cuerpo técnico de la Selección de Panamá continúa trabajando en cuidar todos los detalles relacionados a la planificación y logística de cara a la primera fecha de doble partidos en el mes de septiembre.

Este jueves 21 de agosto, Thomas Christiansen , entrenador del onceno nacional, lideró una nueva reunión en la Federación Panameña de Fútbol (FPF) con todas las áreas del equipo, reiterando la importancia de lo que se juegan en los próximos meses rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

En la reunión se tocaron todos los temas claves relacionados a los próximos encuentros del grupo A de la Ronda Final.

“En estos meses nos jugamos todo”, expresó Christiansen.

El líder del banquillo nacional citó en la reunión al cuerpo médico, fisioterapeutas, nutricionista, departamento de prensa, chef, analistas de vídeo, departamento de selecciones nacionales, preparadores físicos, asistentes técnicos y utilería, todos mentalizados desde ya en lo que se viene en estos meses de septiembre, octubre y noviembre.

Selección de Panamá con últimos detalles previo a eliminatorias en septiembre

Y para que todas las partes estén en la misma línea, el DT informó al grupo de su viaje semanas atrás a Estados Unidos a la ciudad de San Diego, California, donde se reunió personalmente con el capitán Aníbal Godoy para conversar sobre todos los aspectos tanto dentro como fuera de cancha relacionados a las Eliminatorias.

Adicionalmente, el cuerpo técnico conversó con todos los capitanes vía zoom para informarles sobre lo que se viene en la próxima concentración.

Ya el entrenador viajó semanas atrás en compañía del gerente de Selecciones Nacionales, Pedro Núñez, a la ciudad de Paramaribo en Surinam para conocer de primera mano todo lo relacionado al primer rival de Panamá en las Eliminatorias.

FUENTE: FPF