Ghana despide a su DT a pocos meses de su estreno mundialista ante la Selección de Panamá

La Federación de Ghana anunció la sorpresiva salida de su DT Otto Addo luego de la derrota en el último amistoso ante Alemania. La selección africana que disputará su quinta Copa del Mundo en el Mundial 2026, será el primer rival de la Selección de Panamá el 17 de junio.

“La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) ha puesto fin a su relación con el director técnico de la selección absoluta masculina (Black Stars), Otto Addo, con efecto inmediato.”, dice el comunicado de Ghana.

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Luego de liderar su grupo en la clasificación con 7 victorias, 1 empate, 1 derrota, la federación le agradeció por su trabajo: “La Asociación desea agradecer sinceramente a Otto Addo por su contribución al equipo y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos.”

Futuro en el banquillo de Ghana

“La Asociación de Fútbol de Ghana comunicará en su debido momento la nueva dirección técnica de los Black Stars.”, expresaron sobre el futuro en el banquillo.

Ghana venía de caer 2-1 ante Alemania en partido amistoso, además de un 5-1 ante Austria días previos.