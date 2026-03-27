Sudáfrica vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver segundo amistoso de Fecha FIFA

La Selección de Panamá y Sudáfrica igualaron 1-1 en el primero de los amistosos de Fecha FIFA que realizarán de cara al Mundial 2026.

En el primer partido, Panamá se adelantó en el partido gracias a un tanto de Édgar Yoel Bárcenas, pero en el inicio de la segunda parte con el tanto de Appollis.

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Este fue el segundo partido oficial entre ambas selecciones, siendo el segundo empate que realizan tras la igualdad con el mismo marcador en el 2005 cuando se enfrentaron en la Copa Oro.

Para este reciente partido, los de Thomas Christiansen tuvieron que hacer cambios por lesión por Luis Mejía y Eric Davis.

Fecha, hora y dónde ver en vivo Sudáfrica vs Selección de Panamá

Fecha: Martes 31 de marzo

Hora: 12:30 P.M.

Lugar: DHL Stadium (también conocido como Cape Town Stadium), en la ciudad de Ciudad del Cabo.

Dónde ver: En vivo por la señal de RPC