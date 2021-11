La selección de Panamá entrenó luego de remontada histórica

Panamá entreno con los jugadores que no vieron acción o tuvieron pocos minutos en el partido de ayer ante Honduras. Los demás jugadores hicieron recuperación en el hotel de concentración.

La selección de Panamá ahora cambiará de rumbo rápidamente, los nuestros se enfrentarán a El Salvador en el Rommel Fernández el Martes en lo que será una revancha esperada.

Panamá logró sacar los 3 puntos en su visita a San Pedro Sula y ahora buscará hacer respetar su casa y seguir en los puestos de clasificación en la tabla de posiciones de de las eliminatorias de Concacaf camino al mundial de Qatar 2022.

LA FE MUEVE MONTAÑAS

Thomas Christiansen también señaló que no esperaba que Panamá lograra una remontada esa noche ante Honduras en San Pedro Sula.

"Con los tres puntos estoy súper feliz, ya antes del partido con un empate me daba por contento por como iba el partido y luego remontar no me lo esperaba, pero tener fe y logró", respondió.