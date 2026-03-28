BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  28 de marzo de 2026 - 06:44

Béisbol Mayor 2026: Resultados del viernes 27 de marzo

Repasa los resultados del Béisbol Mayor 2026 en la jornada del viernes 27 de marzo con doble líder por derrota de Chiriquí.

Béisbol Mayor 2026: Resultados del viernes 27 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Resultados del viernes 27 de marzo

FOTO: FEDEBEIS

La jornada del 27 de marzo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 dejó resultados claves en la lucha por la clasificación, con victorias ajustadas, ofensivas encendidas y un nuevo capítulo del Clásico de Azuero, donde Los Santos volvió a imponerse sobre Herrera.

Chiriquí fue derrotado por Bocas del Toro y con la victoria de Oeste quedan empate en el liderato.

Panamá Este y Occidente siguen en lo más bajo de la tabla de posiciones.

Resultados de la jornada (27 de marzo) del Béisbol Mayor 2026

  • Occidente 1-0 Veraguas
  • Los Santos 5-3 Herrera
  • Panamá Este 8-11 Panamá Oeste
  • Darién 3-6 Coclé
  • Colón 5-6 Panamá Metro
  • Bocas del Toro 4-2 Chiriquí.
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