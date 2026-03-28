Béisbol Mayor 2026: Resultados del viernes 27 de marzo

La jornada del 27 de marzo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 dejó resultados claves en la lucha por la clasificación, con victorias ajustadas, ofensivas encendidas y un nuevo capítulo del Clásico de Azuero, donde Los Santos volvió a imponerse sobre Herrera.
Panamá Este y Occidente siguen en lo más bajo de la tabla de posiciones.
Resultados de la jornada (27 de marzo) del Béisbol Mayor 2026
- Occidente 1-0 Veraguas
- Los Santos 5-3 Herrera
- Panamá Este 8-11 Panamá Oeste
- Darién 3-6 Coclé
- Colón 5-6 Panamá Metro
- Bocas del Toro 4-2 Chiriquí.