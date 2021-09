"No fue un buen partido en lo futbolístico, tenemos que asumirlo como es", dijo el DT Nacho Quintana, luego de la derrota de Panamá

"No fue un buen partido en lo futbolístico tenemos que sumirlo como es", dijo el DT Nacho Quintana, luego de la derrota de Panamá

Las dirigidas por Nacho Quintana terminaron de un a gran forma , marcando dos goles en la recta final del partido, nuevamente la 10, Marta Cox lideró a Panamá con un golazo y una asistencia sobre la hora

"Nosotros no pudimos reaccionar, no fue un partido bueno en lo futbolístico, tenemos que sumirlo como es, para nosotros no fue un buen juego y Costa Rica tuvo un gran partido y nos supo anular en las zonas donde teníamos superioridad", señaló Nacho Quintana DT de la selección femenina de Panamá.

"Las jugadoras no fallan , con la casta, ellas lo dejan ver en cada partido, en lo futbolístico es un sabor agridulce, pero el responsable soy yo por las elecciones de las tácticas por momento, podría decir que es una gira con mucho aprovechamiento".

El profesor Nacho Quintana recalcó que sintió que Panamá se mejor con línea de cinco y que están tratando de adaptarse a otras formas de juego.

"El sistema de 5 es nuevo para ellas, hoy era un buen día para probarlo, pero si nos complicaron por ahí, pero por ahí veremos cual es la mejor estrategia para los partidos", dijo Quintana

"Es difícil hacer tantas pruebas, pero esa adaptación para las debutantes es mas lenta, pero a nivel colectivo aportaron y eso habla bien de la competencia interna que tienen, ninguna de ellas viene baja en ritmo y eso nos hará bien para lo que se viene en noviembre".

También enfatizó en la importancia de estos duelos amistosos en donde lo mayores beneficiados además de las jugadoras son los técnicos, ganando información para el analisis completo de los partidos, en esa preparación previa a los partidos de noviembre.

"Creo que podemos sacara buenos dividendos y buenos números de estos encuentros. Y estoy muy agradecido con la federación de Costa Rica por recibirnos en sus estadio y tener esta gira", mencionó el DT d la selección femenina de Panamá en la conferencia de prensa post partido