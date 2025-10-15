MAREA ROJA Marea Roja -  15 de octubre de 2025 - 13:01

Selección de Panamá: ¿Qué debe pasar para clasificar al Mundial 2026?

La selección de Panamá sigue dependiendo de ella misma para clasificar al Mundial 2026 de la FIFA a falta de dos fechas.

Selección de Panamá: ¿Qué debe pasar para clasificar al Mundial 2026?

Selección de Panamá: ¿Qué debe pasar para clasificar al Mundial 2026?

Marvin RECINOS / AFP

El camino se hace cada vez más corto y tenebroso, todos los equipos se han entregado en estas eliminatorias Concacaf y en el Grupo A todos llegan con vida para los dos últimos partidos del mes de noviembre que darán un cupo al Mundial 2026 y la selección de Panamá sigue dependiendo de sí misma.

La selección de Panamá llega empatada con 6 puntos con Surinam, la misma diferencia de goles, pero sus rivales tienen un gol más a favor, Guatemala sigue cerca con 5 unidades.

¿Qué debe hacer la selección de Panamá para clasificar al Mundial 2026?

  • Panamá está obligada a ganar los dos últimos partidos, pero con dos de ventaja a diferencia de Surinam, por si en caso de un empate, puedan superarlos en la tabla de posiciones por diferencia.
  • Si Panamá gana sus dos partidos y Surinam empata o pierde alguno, avanzamos.
  • En caso que Panamá empate, Surinam pierda y Guatemala gane, nos quedamos en segundo lugar.
  • El perder no es una opción, el empatar si Surinam gana o iguale, tampoco lo es.
En esta nota:
Seguir leyendo

Thomas Christiansen: "Pesa jugar en el Rommel"

Selección de Panamá vs Surinam: Boletos agotados para el Rommel Fernández

Prensa en El Salvador habla sobre "robo" de la selección de Panamá

Recomendadas

Últimas noticias