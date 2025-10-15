Selección de Panamá: ¿Qué debe pasar para clasificar al Mundial 2026?

El camino se hace cada vez más corto y tenebroso, todos los equipos se han entregado en estas eliminatorias Concacaf y en el Grupo A todos llegan con vida para los dos últimos partidos del mes de noviembre que darán un cupo al Mundial 2026 y la selección de Panamá sigue dependiendo de sí misma.
¿Qué debe hacer la selección de Panamá para clasificar al Mundial 2026?
- Panamá está obligada a ganar los dos últimos partidos, pero con dos de ventaja a diferencia de Surinam, por si en caso de un empate, puedan superarlos en la tabla de posiciones por diferencia.
- Si Panamá gana sus dos partidos y Surinam empata o pierde alguno, avanzamos.
- En caso que Panamá empate, Surinam pierda y Guatemala gane, nos quedamos en segundo lugar.
- El perder no es una opción, el empatar si Surinam gana o iguale, tampoco lo es.