¿A qué se debe la sequía de los Yankees de Nueva York en la MLB? Creado por IA

Los Yankees de Nueva York volvieron a quedarse sin el título de las Grandes Ligas (MLB) al caer barridos 3-0 ante los Rays de Tampa Bay en la Serie Divisional de la Liga Americana, una eliminación que prolonga a 17 temporadas la sequía de campeonatos de la franquicia más laureada de las Mayores.

Nueva York terminó la temporada regular con 93 victorias, superó con autoridad a los Medias Rojas de Boston en la Serie de Comodines, pero se desplomó en la ronda siguiente. En los 3 partidos frente a Tampa Bay, los Yankees apenas anotaron 5 carreras, conectaron 15 imparables y no pudieron conseguir una victoria.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

La eliminación de 2026 deja a los Yankees, que no levantan el trofeo desde 2009, a una campaña de igualar su peor racha histórica sin títulos, de 18 temporadas. ¿Qué sucedió con los Yankees esta temporada? La ofensiva fue incapaz de sostener el nivel mostrado durante la temporada regular y frente a Boston. En la Serie Divisional, Nueva York terminó con apenas 15 inatrapables en 27 entradas, mientras Tampa Bay aprovechó sus oportunidades y ganó los 3 encuentros por marcadores de 1-0, 5-2 y 4-3.

La ausencia de Aaron Judge, fuera de la serie por lesión, representó un golpe importante para un equipo que perdió a su principal referente ofensivo. Pero la eliminación no puede explicarse únicamente por la baja del capitán.

Los Yankees tuvieron además problemas defensivos. En el segundo partido cometieron 4 errores, que contribuyeron a que Tampa Bay tomara el control del encuentro.