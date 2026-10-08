¿A qué se debe la sequía de los Yankees de Nueva York en la MLB?

Los Yankees de Nueva York volvieron a quedarse sin el título de las Grandes Ligas (MLB) al caer barridos 3-0 ante los Rays de Tampa Bay en la Serie Divisional de la Liga Americana, una eliminación que prolonga a 17 temporadas la sequía de campeonatos de la franquicia más laureada de las Mayores.
La eliminación de 2026 deja a los Yankees, que no levantan el trofeo desde 2009, a una campaña de igualar su peor racha histórica sin títulos, de 18 temporadas.
¿Qué sucedió con los Yankees esta temporada?
- La ofensiva fue incapaz de sostener el nivel mostrado durante la temporada regular y frente a Boston. En la Serie Divisional, Nueva York terminó con apenas 15 inatrapables en 27 entradas, mientras Tampa Bay aprovechó sus oportunidades y ganó los 3 encuentros por marcadores de 1-0, 5-2 y 4-3.
- La ausencia de Aaron Judge, fuera de la serie por lesión, representó un golpe importante para un equipo que perdió a su principal referente ofensivo. Pero la eliminación no puede explicarse únicamente por la baja del capitán.
- Los Yankees tuvieron además problemas defensivos. En el segundo partido cometieron 4 errores, que contribuyeron a que Tampa Bay tomara el control del encuentro.