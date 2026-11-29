MLB: El panameño Edmundo Sosa se unirá a los Mellizos de Minnesota

El pelotero panameño Edmundo Sosa se prepara para afrontar una nueva etapa en su carrera en las Grandes Ligas (MLB), tras conocerse que se unirá a los Mellizos de Minnesota (Minnesota Twins) de cara a la temporada 2027.

El infielder istmeño cambiará de aires luego de su paso por los Phillies de Filadelfia, organización en la que se consolidó como un jugador versátil, destacándose por sus cualidades defensivas y su capacidad para responder en diferentes situaciones de juego.

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Según informó el periodista Jeff Passan, de ESPN, el panameño de 30 años llegó a un acuerdo por dos temporadas y 17.5 millones de dólares con Minnesota, cuyo valor podría alcanzar los 21 millones de dólares mediante incentivos.

El contrato también incluiría una cláusula que le permitiría declararse agente libre después de la temporada 2027.

Edmundo Sosa y sus números en la temporada 2026 de la MLB

El jugador panameño viene de disputar 84 encuentros con los Phillies de Filadelfia durante la campaña 2026, en la que registró los siguientes números:

Promedio de bateo: .247

Cuadrangulares: 9

Carreras impulsadas: 44

Carreras anotadas: 31

Bases robadas: 4

OPS: .712

Minnesota Twins, el tercer equipo de Edmundo Sosa en la MLB

Los Mellizos de Minnesota se convertirán en la tercera organización de Sosa en las Grandes Ligas, luego de vestir los uniformes de los Cardenales de San Luis y los Phillies de Filadelfia.

El panameño debutó en las mayores en 2018 con los Cardenales y fue traspasado a Filadelfia en julio de 2022, año en el que disputó la Serie Mundial ante los Astros de Houston.

Después de cinco campañas con los Phillies, Sosa tendrá un nuevo desafío en la División Central de la Liga Americana, donde buscará tener mayor protagonismo y regularidad en el terreno de juego.

Su capacidad para desempeñarse en la segunda base, tercera base, campocorto y jardín izquierdo será una de las principales herramientas que aportará al conjunto dirigido por Derek Shelton.

Por el momento, los Mellizos de Minnesota no han anunciado oficialmente la contratación del pelotero panameño, cuyo acuerdo está pendiente del examen físico.