Mariano Rivera 'suaviza' declaraciones sobre Aaron Boone

El ex pelotero panameño que jugó con los Yankees de Nueva York Mariano Rivera dio una nueva entrevista para Associated Press aclarando cuál fue el contexto de las críticas para Aaron Boone.

"Dije que cuando un equipo como este, se espera que los Yankees de Nueva York ganen. La temporada que tuvieron y no llegaron a la final, siempre es el gerente él que termina pagando".

Los Yankees de Nueva York no han despedido a Aaron Boone a pesar del fracaso en la temporada 2022 de la MLB y el ex Grandes Ligas panameño estuvo en un foro dónde le cuestionaron su opinión sobre la actualidad.

"Aunque el gerente no golpea, el gerente no lanza, el gerente no se mueve, el gerente no lo hace. Pero gestiona y asegúrate que estén listo para jugar, desafortunadamente nunca despiden a todo el equipo, siempre despiden al gerente. Estaba dando una suposición general y aparentemente lo sacaron de contexto", dijo Mariano Rivera a AP.