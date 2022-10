MLB: Mariano Rivera despediría a Aaron Boone como mánager de los Yankees

Mariano Rivera , el mejor cerrador de la MLB dijo que si él fuera quien tomara las decisiones, Aaron Boone no regresaría como mánager de los Yankees de Nueva York la próxima temporada.

“Si yo fuera el dueño, Aaron Boone no se quedaría”, dijo Rivera el miércoles en el Foro Deportivo de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. “Cuando las cosas no salen como queremos, toda la culpa es del entrenador y alguien tiene que pagar el precio y no vamos a culpar a los jugadores".