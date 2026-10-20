MLB: Aaron Boone regresaría con los Yankees en 2027

Aaron Boone regresará como mánager de los Yankees de Nueva York en 2027, según le informó una fuente a Bryan Hoch, de MLB.com. El equipo no ha hecho comentarios al respecto.
Números de Aaron Boone con los Yankees - MLB
En sus nueve temporadas con los Yankees, los equipos de Boone han ganado tres títulos de la División Este de la Liga Americana y han llegado a la postemporada en ocho ocasiones; la única vez que quedaron fuera fue en 2023. Durante ese periodo, los Yankees han avanzado a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA) en tres ocasiones, incluida una presentación en la Serie Mundial de 2024, donde cayeron ante los Dodgers.
Se daba por hecho que Boone regresaría en 2027. Aunque la temporada de los Yankees terminó de manera decepcionante, el club ha sido uno de los más competitivos de las Grandes Ligas en cada una de las temporadas bajo la dirección de Boone. Sus 790 victorias durante el mandato de Boone los sitúan solo por detrás de los Dodgers (849 victorias) en los últimos nueve años.
FUENTE: MLB