MLB MLB -  20 de octubre de 2026 - 11:30

MLB: Aaron Boone regresaría con los Yankees en 2027

Aaron Boone regresará como mánager de los Yankees en la temporada 2027 de la MLB, según le informó una fuente a Bryan Hoch.

Aaron Boone regresará como mánager de los Yankees de Nueva York en 2027, según le informó una fuente a Bryan Hoch, de MLB.com. El equipo no ha hecho comentarios al respecto.

Boone afrontará en 2027 el último año de su contrato con los Yankees, lo que marcará su décima temporada al frente del equipo de Nueva York. En 2026, los Yankees terminaron con 93 victorias y aseguraron el primer puesto de Comodín. Barrieron a los Medias Rojas en dos partidos en la Serie de Comodines, pero luego fueron barridos por los Rays en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Números de Aaron Boone con los Yankees - MLB

En sus nueve temporadas con los Yankees, los equipos de Boone han ganado tres títulos de la División Este de la Liga Americana y han llegado a la postemporada en ocho ocasiones; la única vez que quedaron fuera fue en 2023. Durante ese periodo, los Yankees han avanzado a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA) en tres ocasiones, incluida una presentación en la Serie Mundial de 2024, donde cayeron ante los Dodgers.

Se daba por hecho que Boone regresaría en 2027. Aunque la temporada de los Yankees terminó de manera decepcionante, el club ha sido uno de los más competitivos de las Grandes Ligas en cada una de las temporadas bajo la dirección de Boone. Sus 790 victorias durante el mandato de Boone los sitúan solo por detrás de los Dodgers (849 victorias) en los últimos nueve años.

FUENTE: MLB

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