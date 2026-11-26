Los Orioles de Baltimore han acordado con Luis Robert Jr un contrato de un año por valor de US$12 millones, informó una fuente a MLB .com el miércoles por la tarde. El club no ha confirmado la jugada.

Robert encaja perfectamente con los Orioles, que han estado buscando a jardineros con bate derecho. Ahora, esperarán que el oriundo de Ciego de Ávila pueda mantenerse saludable y regresar a la forma que mostró al principio de sus siete años de carrera en las Grandes Ligas.

Desde el 2020 hasta el 2025, Robert fue un sólido contribuyente para los Medias Blancas. Ganó un Guante de Oro y terminó segundo en las votaciones para Novato del Año de la Liga Americana en el 2020. Luego, se convirtió en All-Star y ganador un Bate de Plata en el 2023.

La campaña de 2023 fue la mejor de Robert, ya que bateó .264 con 36 dobles, 38 jonrones, 80 impulsadas y OPS de .857 en 145 partidos para Chicago ese año.

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El 20 de enero de este año, Robert fue cambiado de los Medias Blancas a los Mets. Sin embargo, solamente jugó en 58 partidos con Nueva York, bateando .223 con cuatro dobles, 10 cuadrangulares, 23 empujadas y OPS de .702, ya que se perdió casi tres meses a principios de la temporada debido a una hernia discal.

Los Mets pusieron a Robert en waivers incondicionales el 29 de agosto. El guardabosque fue reclamado por los Orioles el 31 de agosto. Bateó de 11-2 (.182) con un doble, un bambinazo y tres remolcadas antes de sufrir una distensión en el tendón de la corva izquierda que terminó con su campaña. Recibió una indemnización de US$2 millones después de que su opción del club para el 2027 fuera rechazada el 31 de octubre.

Robert se reincorporará a una mezcla de jardineros que incluye a los bateadores zurdos Dylan Beavers y Colton Cowser, así como al bateador derecho Tyler O’Neill. Cowser es el favorito actual para iniciar en el bosque central, mientras que Beavers, O’Neill y Robert son capaces de jugar en cualquiera de las esquinas. Christian Franklin (quien batea con la derecha) también podría ser un candidato para el roster de 26.