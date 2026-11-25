El dos veces ganador del Premio Cy Young de la MLB, Tarik Skubal , y los New York Mets hicieron oficial su contrato por nueve años el miércoles, según anunció el club. El acuerdo tiene un valor de US$450 millones, revelaron múltiples fuentes el domingo. El pacto incluye protección contra cambios y no cuenta con cláusulas de salida.

Según informes, el pacto representa un récord como el contrato más lucrativo firmado por un lanzador en la historia del béisbol, superando la marca anterior de US$325 millones que fijó Yoshinobu Yamamoto cuando firmó un pacto de 12 años con los Dodgers antes de la temporada del 2024.

Skubal, quien cumplió 30 años el viernes, llegó a la agencia libre después de una extraordinaria racha de cuatro temporadas entre el 2023 y el 2026, durante la cual registró una efectividad de 2.47, un EFE+ de 169, un FIP de 2.42 y una proporción de ponches por cada base por bolas de 6.94. El zurdo se convirtió en el 12do lanzador en ganar el Premio Cy Young en temporadas consecutivas, al llevarse el galardón de la Liga Americana en el 2024 y el 2025.

La temporada del 2026 de Skubal sufrió un contratiempo cuando tuvo que someterse a una cirugía en mayo para extraer cuerpos libres de su codo izquierdo. Sin embargo, pudo regresar antes de lo previsto tras optar por un procedimiento NanoScope menos invasivo, que redujo su tiempo de recuperación. Volvió a abrir un juego por los Tigres el 13 de junio, aproximadamente seis semanas después de la operación.

Con Detroit apenas en la pelea por un puesto en la postemporada y Skubal encaminado a convertirse en agente libre al finalizar el año, el club tomó la decisión de cambiar a su as antes de la Fecha Límite de Cambios. Los Tigres enviaron a Skubal a los Dodgers a cambio de tres prospectos el 2 de agosto.

Un as a la rotación

Skubal terminó con una efectividad de 2.36 y una proporción de ponches por boleto de 6.32 en sus últimas 16 aperturas, incluidas 10 con Los Ángeles, disipando cualquier preocupación que pudiera persistir sobre su codo antes de ingresar a la agencia libre.

El producto de la Universidad de Seattle resultó ser una ganga para los Tigres, que lo seleccionaron en la novena ronda del Draft amateur del 2018. Es posible que hubiera sido elegido antes, pero se perdió toda la temporada del 2017 tras someterse a una cirugía Tommy John y tuvo resultados discretos en el 2018.

FUENTE: MLB