MLB: Brian Cashman seguirá como gerente general de los Yankees

Brian Cashman llegó a un acuerdo de contrato para mantenerse como gerente general de los Yankees de Nueva York , según anunció él mismo durante una conferencia de prensa el miércoles. El pacto no es oficial, ya que está pendiente de los detalles finales de redacción. Los términos aún no han sido revelados, pero es seguro que estará en la campaña 2027 de la MLB .

El contrato actual de Cashman estaba pautado para expirar a finales de octubre, pero ahora se quedará para su 30ma temporada al mando de las operaciones de béisbol de los Yankees. Nueva York ha ganado cuatro títulos de Serie Mundial con Cashman en el cargo: un tricampeonato de 1998 al 2000, y en el 2009.

Los Yankees se quedaron cortos en 2026 - MLB

Los Yankees del 2026 llegaron a la postemporada por tercera campaña consecutiva y por novena vez en 10 años, pero fueron eliminados en la Serie Divisional de la Liga Americana por sus rivales de división, los Rays. Nueva York jugó la mayor parte del año sin el tres veces JMV Aaron Judge, quien se vio limitado por lesiones en las costillas y la pantorrilla.

Mirando hacia el 2027, los Yankees han confirmado que el manager Aaron Boone regresará para una 10ma campaña, el último año de su contrato actual. Aunque los Yankees han clasificado a los playoffs en todas menos una de esas temporadas, han llegado a la Serie Mundial apenas una vez en el 2024. Eso motivó a Judge a instar a la gerencia a ir con todo con el roster.

"Somos los Yankees", declaró Judge después de la derrota del club 4-3 ante los Rays en el Juego 3 de la SDLA. "Siento que deberían ir con todo y hacer lo que tengan que hacer y buscar. Si tenemos huecos, si se trata de encontrar a ciertos jugadores o personal, lo que sea que necesitemos, tienes que salir y conseguirlo".

FUENTE: MLB