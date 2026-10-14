MLB: Cerveceros le gana el Juego 3 a Dodgers y se ponen a un triunfo de la Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee volvieron a ganarle duelo a Los Angeles Dodgers, esta vez en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB en el Dodger Stadium por pizarra de 6-2 y se ponen a un triunfo de la Serie Mundial..

El pelotero venezolano de 22 años de edad Jackson Chourio madrugó a los Dodgers en su propio terreno, conectando cuadrangular solitario al primer pitcheo del partido por parte del zurdo Blake Snell.

Los hombres de casa respondieron en el sexto, dándole la vuelta a la pizarra con un batazo oportuno de Will Smith, pero de inmediato en el séptimo volvieron a golpear con el madero a Snell, con dos "cutarrazos" consecutivos de los zurdos Jake Bauers y Garrett Mitchell, uno de estos con un hombre en circulación.

Con la ventaja en la pizarra, los Cerveceros anotaron dos rayitas más, una en el octavo y otra en el noveno episodio, para una ventaja más cómoda ante el equipo de Los Angeles.

Destacada labor en la lomita en la MLB

El zurdo de 27 años de edad Robert Gasser lució impecable con trabajo de 5.0 episodios, permitiendo 3 imparables, 3 ponches y 1 base por bolas.

Del bullpen salieron Abner Uribe, DL Hall y Trevor Megill para combinarse y completar el triunfo de los Cerveceros, su tercero en la serie y se ponen a un partido de la Serie Mundial de las Grandes Ligas.