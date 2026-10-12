MLB: Cerveceros de Milwaukee ganan Juego 2 ante Dodgers

Los Cerveceros de Milwaukee protagonizaron otra dramática remontada el lunes en el American Family Field, superando tres desventajas distintas para imponerse por 7-4 en el Juego 2. Ahora llevarán una ventaja de 2-0 a Los Ángeles, donde la serie de MLB continuará con el Juego 3 la noche del miércoles.

“Nuestra mentalidad es mantenernos concentrados”, expresó el venezolano William Contreras. “No importa cuál sea la situación del juego, si estamos ganando o perdiendo, vamos a seguir siendo agresivos y a mantener la concentración. Y hemos hecho un gran trabajo en ese sentido como equipo”.

Todavía queda mucho camino por recorrer, pero Milwaukee tiene el control absoluto de esta SCLN. En la historia de las series de postemporada al mejor de siete juegos, los equipos que han tomado ventaja de 2-0 han terminado ganando la serie en 79 de 95 ocasiones, equivalente al 83%. (De los 16 equipos que han logrado remontar una desventaja de 0-2, dos lo consiguieron en las últimas tres temporadas: los Azulejos ante los Marineros en la SCLA del 2025 y los Diamondbacks frente a los Filis en la SCLN del 2023).

Los Dodgers, por supuesto, siguen siendo los Dodgers. No es casualidad que hayan conquistado dos títulos consecutivos. No caerán fácilmente. Sin embargo, enviaron al montículo a sus dos ases, Tarik Skubal y Yoshinobu Yamamoto, en los Juegos 1 y 2 en Milwaukee, y no tienen nada que mostrar a cambio.

Reacciones de lado y lado

Porque por cada golpe de los Angeles Dodgers, los Cerveceros han tenido una respuesta. En tres ocasiones durante los primeros seis innings del lunes, Los Ángeles tomó la delantera. Y en las tres ocasiones la perdió. Yamamoto fue sacado del encuentro después de conseguir apenas ocho outs, en la apertura más corta de su carrera en postemporada.

Con dos outs en el tercer episodio, Jake Bauers protagonizó un turno de 12 lanzamientos ante Yamamoto. Finalmente, más de siete minutos después de entrar a la caja de bateo, dejó pasar una curva en cuenta de 3-2 que picó en el suelo, soltó el bate y caminó hacia la inicial. Christian Yelich siguió con un sencillo que puso a Milwaukee al frente. La noche de Yamamoto había terminado.

Los Dodgers volvieron a tomar la ventaja en el quinto capítulo. Pero los Cerveceros, una vez más, tuvieron una respuesta. Y parece que siempre la encuentran. Contreras disparó un gigantesco jonrón de 436 pies por todo el jardín central ante el relevista de los Dodgers, Kris Bubic, para empatar el encuentro. Un inning después, Contreras conectó un sencillo contundente hacia el bosque izquierdo que puso a Milwaukee en ventaja.

Los Cerveceros tenían la delantera y la dejaron en manos de su hermético bullpen, que respondió con cinco innings perfectos para asegurarla. Se trata de la mayor cantidad de entradas perfectas lanzadas por el cuerpo de relevistas de un equipo en un mismo juego en la historia de la postemporada.

FUENTE: MLB