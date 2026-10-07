MLB: Dodgers derrotaron a Bravos en gran duelo Chris Sale vs Yoshinobu Yamamoto

Después de tres innings en blanco en un cerrado duelo de pitcheo en Truist Park, Los Angeles Dodgers tomaron el control del Juego 3 de la SDLN de la MLB con un par de jonrones en el cuarto episodio ante el as de los Bravos, Chris Sale, para ganar por pizarra de 3-1 con Yoshinobu Yamamoto liderando desde la lomita.

La entrada de dos cuadrangulares marcó apenas la segunda ocasión en la carrera de Sale en postemporada en la que permite múltiples jonrones en una misma apertura. La anterior fue el 1ro de abril del 2023, cuando Sale estaba con los Medias Rojas.

El puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández encendió la chispa inicial al conectar un jonrón de dos carreras de 406 pies hacia el jardín izquierdo, rompiendo el empate sin anotaciones y poniendo a Los Ángeles en la pizarra. Apenas dos bateadores después, Freddie Freeman cobró revancha con su dulce swing. Luego de que el jardinero izquierdo, el hondureño Mauricio Dubón, le robara un posible vuelacercas en el tercer inning, Freeman se aseguró de no dejar dudas en su siguiente visita al plato, disparando un bambinazo en solitario profundo hacia el jardín derecho-central para ampliar la ventaja a 3-0.

Los Dodgers preservaron la ventaja para imponerse por 3-1 y tomar ventaja de 2-1 en la serie.

Los dos batazos de vuelta completa prolongaron una histórica tendencia de Los Ángeles en esta postemporada: Las 10 carreras que han anotado los Dodgers hasta ahora en estos playoffs han llegado por la vía del jonrón, la racha más larga de ese tipo para comenzar una postemporada en la historia de Grandes Ligas.

Ambos cuadrangulares también representaron hitos individuales en los libros de récords de octubre.

Kike en el clutch

Para Hernández, el batazo marcó su primer batazo de cuatro estaciones de la postemporada del 2026 y el 17mo de su carrera, reafirmando su reputación como un bateador oportuno en los playoffs. “Kike de Octubre”, por llamarlo de alguna manera.

“La experiencia ayuda mucho”, dijo Hernández después del juego en FOX. “Responder en momentos importantes ayuda mucho. Saber que puedes hacerlo en los momentos de mayor presión. Esto es con lo que soñaba desde niño, jugar béisbol en octubre. ... He tenido la suerte de jugar para dos organizaciones que me han permitido estar en estas instancias y me han dado oportunidades, y las he aprovechado al máximo”.

El bambinazo en solitario de Freeman fue su segundo de la postemporada del 2026 y el 18vo de su carrera en playoffs, con lo que empató con otros siete jugadores en el 10mo lugar de todos los tiempos en jonrones de postemporada, incluido su compañero Max Muncy, quien alcanzó esa cifra en el Juego 2 de la SDLN.

“Es un turno extremadamente difícil para un bateador zurdo”, dijo Freeman sobre enfrentar a Sale en FOX. “Siempre digo que, contra él, tienes que estar preparado para morir. De verdad, ésa es la mentalidad. Si te apartas, no tienes ninguna oportunidad. Está lanzando detrás de ti y, si te pega en la oreja, tienes que estar dispuesto a aceptarlo. Ésa es mi mentalidad y, afortunadamente, pude hacer buenos swings a algunas pelotas esta noche”.

Un brillante Yamamoto

En su primera presentación en postemporada desde que cerró el Juego 7 de la Serie Mundial del año pasado y ahora Yamamoto lanzó siete innings de una carrera en la victoria por 3-1 sobre los Bravos la noche del martes en Truist Park, dejando a los Dodgers a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Los 10 ponches de Yamamoto representaron la mayor cantidad de su carrera en postemporada, superando su marca anterior de nueve en el Juego 2 de la Serie del Comodín de la Liga Nacional del año pasado.

FUENTE: MLB