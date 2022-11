MLB: Los Angels no planean cambiar al fenómeno japonés Shohei Ohtani

No es exactamente una sorpresa dado su conjunto único de habilidades como superestrella bidireccional, pero los Angelinos no planean cambiar a Shohei Ohtani esta temporada baja de la MLB. El gerente general de los Angelinos, Perry Minasian, habló con los periodistas en las reuniones anuales de gerentes generales en Las Vegas el lunes y reafirmó que no tiene planes de cambiar a Ohtani esta temporada baja.