MLB: Los Padres llegan a un acuerdo con Juan Soto, según Jon Morosi

Washington recibirá al campocorto CJ Abrams , a los jardineros Robert Hassell III (el prospecto No. 1 de los Padres y el No. 21 en general , según MLB Pipeline) y James Wood ( No. 3 de los Padres ; No. 88 en general), además del lanzador derecho Jarlin Susana. ( Nº 14 de los Padres ) a cambio de Soto y Bell, según Morosi. El destacado zurdo MacKenzie Gore y el veterano primera base Eric Hosmer también se dirigen a los Nats, según el informante de MLB Network Joel Sherman. Un canje a los Nacionales requeriría la aprobación de Hosmer, quien tiene una cláusula de no canje, le dijo una fuente a Morosi.