MLB: Partido para hoy miércoles 14 de octubre en Serie de Campeonato

Las emociones de las Series de Campeonato de las Grandes Ligas (MLB) continúan este miércoles 14 de octubre, con los Cerveceros visitando a los Dodgers en el tercer encuentro desde Los Ángeles.
El izquierdo de 27 años Robert Gasser subirá al montículo por Milwaukee, mientras que el también zurdo Blake Snell de 33 años será el encargado de abrir por el equipo local, que buscará ganar el encuentro para seguir en la pelea en la serie al mejor de 7 partidos.
Partido para hoy miércoles 14 de octubre en Serie de Campeonato - MLB
- Cerveceros de Milwaukee vs Los Ángeles Dodgers - Dodger Stadium (7:00 PM)