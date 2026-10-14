MLB: Partido para hoy miércoles 14 de octubre en Serie de Campeonato FOTO: IA

Las emociones de las Series de Campeonato de las Grandes Ligas (MLB) continúan este miércoles 14 de octubre, con los Cerveceros visitando a los Dodgers en el tercer encuentro desde Los Ángeles.

En esta oportunidad, el viaje de Milwaukee a Los Ángeles se siente bien distinto al del año pasado, esta vez con los Cerveceros disfrutando de una ventaja de 2-0, tras haber ganado los primeros dos encuentros de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers en casa.

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