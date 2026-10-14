MLB MLB -  14 de octubre de 2026 - 08:33

MLB: Partido para hoy miércoles 14 de octubre en Serie de Campeonato

Repasa a continuación el partido a disputarse en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en la MLB.

MLB: Partido para hoy miércoles 14 de octubre en Serie de Campeonato
MLB: Partido para hoy miércoles 14 de octubre en Serie de CampeonatoFOTO: IA

Las emociones de las Series de Campeonato de las Grandes Ligas (MLB) continúan este miércoles 14 de octubre, con los Cerveceros visitando a los Dodgers en el tercer encuentro desde Los Ángeles.

En esta oportunidad, el viaje de Milwaukee a Los Ángeles se siente bien distinto al del año pasado, esta vez con los Cerveceros disfrutando de una ventaja de 2-0, tras haber ganado los primeros dos encuentros de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers en casa.

El izquierdo de 27 años Robert Gasser subirá al montículo por Milwaukee, mientras que el también zurdo Blake Snell de 33 años será el encargado de abrir por el equipo local, que buscará ganar el encuentro para seguir en la pelea en la serie al mejor de 7 partidos.

Partido para hoy miércoles 14 de octubre en Serie de Campeonato - MLB

  • Cerveceros de Milwaukee vs Los Ángeles Dodgers - Dodger Stadium (7:00 PM)
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