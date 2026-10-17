MLB: Partido para hoy sábado 17 de octubre en Serie de Campeonato

Las emociones de las Series de Campeonato de las Grandes Ligas (MLB) continúan este sábado 17 de octubre, con los Rays visitando a los Guardianes en el cuarto choque de la Liga Americana.
El Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre ambas franquicias estaba programado para el viernes, pero fue pospuesto para este sábado, debido a las constantes lluvias en la ciudad de Cleveland en la tarde y la noche.
Partido para hoy sábado 17 de octubre - MLB
- Rays de Tampa Bay vs Guardianes de Cleveland - Progressive Field (7:08 pm)