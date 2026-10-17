MLB: Partido para hoy sábado 17 de octubre en Serie de Campeonato Foto: IA

Las emociones de las Series de Campeonato de las Grandes Ligas ( MLB ) continúan este sábado 17 de octubre, con los Rays visitando a los Guardianes en el cuarto choque de la Liga Americana.

En el juego 3 entre Cleveland y Tampa Bay en el Progressive Field, el equipo de Daniel Espino se llevó el triunfo 3-2 con gran trabajo en labor de relevo del panameño, donde receptó un ponche y retiró en orden para ayudar a su equipo a tomar ventaja de 2-1 en la llave.

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