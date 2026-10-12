MLB: ¿Quiénes son los abridores de Dodgers y Cerveceros en el juego 2? FOTO: IA

Los Ángeles Dodgers y los Cerveceros de Milwaukee definieron sus lanzadores abridores para el segundo encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en las Grandes Ligas (MLB).

El lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto de 28 años abrirá por los actuales bicampeones, mientras que Logan Henderson de 24 años lo hará por los locales en el American Family Field.

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