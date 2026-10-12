MLB MLB -  12 de octubre de 2026 - 12:50

MLB: ¿Quiénes son los abridores de Dodgers y Cerveceros en el juego 2?

Dodgers y Cerveceros confirmaron sus lanzadores abridores para el juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en la MLB.

MLB: ¿Quiénes son los abridores de Dodgers y Cerveceros en el juego 2?

MLB: ¿Quiénes son los abridores de Dodgers y Cerveceros en el juego 2?

FOTO: IA

Los Ángeles Dodgers y los Cerveceros de Milwaukee definieron sus lanzadores abridores para el segundo encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en las Grandes Ligas (MLB).

El lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto de 28 años abrirá por los actuales bicampeones, mientras que Logan Henderson de 24 años lo hará por los locales en el American Family Field.

Milwaukee lidera la serie tras llevarse la victoria en el juego 1 por pizarra de 2-1 gracias a un cuadrangular de Brice Turang y un hit de Luis Lara con corredor en circulación.

LOS ÁNGELES DODGERS VS CERVECEROS DE MILWAUKEE: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J2 NLCS

  • Fecha: Lunes, 12 de octubre de 2026
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Lugar: American Family Field
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y rpctv.com con el Live Blog Posting

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