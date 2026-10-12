MLB: ¿Quiénes son los abridores de Dodgers y Cerveceros en el juego 2?

Los Ángeles Dodgers y los Cerveceros de Milwaukee definieron sus lanzadores abridores para el segundo encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en las Grandes Ligas (MLB).
Milwaukee lidera la serie tras llevarse la victoria en el juego 1 por pizarra de 2-1 gracias a un cuadrangular de Brice Turang y un hit de Luis Lara con corredor en circulación.
LOS ÁNGELES DODGERS VS CERVECEROS DE MILWAUKEE: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J2 NLCS
- Fecha: Lunes, 12 de octubre de 2026
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: American Family Field
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y rpctv.com con el Live Blog Posting