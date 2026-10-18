MLB: Tampa Bay Rays se ponen a una victoria de llegar a la Serie Mundial

MLB: Tampa Bay Rays se pone a una victoria de llegar a la Serie Mundial

Los Tampa Bay Rays vencieron 3-1 a los Guardianes de Cleveland en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, poniéndose 3-2 arriba en la llave y a una victoria de avanzar a la Serie Mundial de la MLB , donde ya esperan los Cerveceros de Milwaukee.

Los dirigidos por Kevin Cash tomaron ventaja en el mismo primer episodio, anotando en las piernas de Yandy Diaz después del pasaporte que recibió Jonny DeLuca con las bases llenas.

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En el segundo capítulo aumentarían la ventaja con un imparable remolcador de Jonathan Aranda al jardín izquierdo, que llevó a Ben Williamson al plato.

La franquicia de Tampa marcaría otra carrera en la pizarra en el tercer episodio, cuando Liam Hicks pegó un sencillo que empujó a Chandler Simpson.

Cleveland anotó su única carrera en el sexto episodio en las piernas de Steven Kwan.

Drew Rasmussen se acreditó la victoria tirando 7.0 episodios de 4 imparables, 1 carrera, 1 base por bolas y 6 ponches.

A la ofensiva, Jonathan Aranda destacó conectando de 5-2 con 1 carrera empujada y Yandy Díaz de 5-3 con 1 doblete y 1 carrera anotada.

¿Cuándo vuelven a jugar Guardianes y Rays en la MLB?

El sexto choque de la serie de Campeonato de la Americana entre ambas franquicias se jugará este lunes desde las 7:08 p.m. en el Tropicana Field (en vivo por RPC).