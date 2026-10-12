BÉISBOL MLB -  12 de octubre de 2026 - 18:51

Pelotero de los Yankees de New York José Caballero envía mensaje y apoyo a Panamá

El pelotero panameño José Caballero envía mensaje y apoyo en conjunto con fundación y Consulado de New York.

Pelotero de los Yankees de New York José Caballero envía mensaje y apoyo a Panamá

Pelotero de los Yankees de New York José Caballero envía mensaje y apoyo a Panamá

FOTO / ChatGPT

El pelotero panameño José Caballero se pronunció, enviando mensaje y apoyo al pueblo panameño, que atraviesa por momentos difíciles días después de terremoto que afectó a gran parte del país y con muchos secuelas en el interior.

Caballero, apareció con video en sus redes sociales, destacando que junto a su esposa y el Consulado de New York recolectarán y enviarán apoyo a Panamá.

Se pronuncia José Caballero

"Hola a todos, quiero hablar en nombre de toda la familia panameña, muchas familias incomunicadas, sin poder levantar su voz, ni pedir ayuda, por eso mi esposa, junto a Carvalho Family Foundation estamos haciendo una recolecta para hacerle llegar donaciones a Panamá, a los que lo necesitan", mencionó "Chema".

"A todos en New York y Estados Unidos entero pueden darnos la mano y apoyar a la comunidad panameña, cada granito cuenta, para hacerle llegar a las personas más necesitadas, se los agradecería mucho", destacó.

El jugador de los Yankees de New York dejó en sus redes sociales las maneras que pueden apoyar desde territorio estadoundiense.

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