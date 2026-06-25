Mundial 2026: Turquía se despide con una victoria ante USA sobre el final

La selección de Turquía la ganó in extremis 3-2 a Estados Unidos en la jornada 3 del Grupo D de la Copa Mundial 2026 de la FIFA para despedirse de la competencia.

Auston Trusty marcó el primer gol del partido al minuto 3' para darle ventaja a los locales, pero al minuto 10' Arda Güler apareció para marcar el empate y el primer gol de su selección en este torneo.

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Yilmaz llegó sobre el 31' para remontar el marcador y dejar el juego con esa pequeña ventaja al medio tiempo.

Turquía se despide con victoria

Sebastian Berhalter marcó el empate arrancando la segunda parte sobre el 49' y cuando parecía que USA lo iba a ganar, sobre el agregado, en la última jugada apareció Ayhan para marcar el gol del triunfo en una gran jugada de Arda Güler.

USA quedó líder del grupo, Australia en el segundo lugar y Paraguay esperando los cupo de los terceros.