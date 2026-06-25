Noruega y Francia se verán las caras en una duelo de alto nivel, correspondiente a la tercera fecha del grupo I de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
El otro duelo que veremos en este partido, será el de Kylian Mbappé contra Erling Haaland, los dos atacantes con 4 goles en el certamen, siguiendo de cerca a Lionel Messi que tiene 5 tantos.
NORUEGA VS FRANCIA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026
- Fecha: Viernes, 26 de junio de 2026
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Estadio de Boston
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y rpctv.com con el Live Blog Posting