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FÚTBOL Mundial 2026 -  25 de junio de 2026 - 09:39

Noruega vs Francia: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial 2026

Repasa todos los detalles del duelo que tendrán Francia y Noruega en el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.

Noruega vs Francia: Fecha

Noruega vs Francia: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial 2026

Foto: Score90_

Noruega y Francia se verán las caras en una duelo de alto nivel, correspondiente a la tercera fecha del grupo I de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

El choque entre ambas selecciones definirá al líder de su zona, ya que ambos tienen 6 puntos y vienen de sumar importantes victorias: Francia goleó 3-0 a Irak y Noruega superó 3-2 a Senegal.

El otro duelo que veremos en este partido, será el de Kylian Mbappé contra Erling Haaland, los dos atacantes con 4 goles en el certamen, siguiendo de cerca a Lionel Messi que tiene 5 tantos.

NORUEGA VS FRANCIA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026

  • Fecha: Viernes, 26 de junio de 2026
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Lugar: Estadio de Boston
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y rpctv.com con el Live Blog Posting
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