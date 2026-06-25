Noruega vs Francia: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial 2026 Foto: Score90_

Noruega y Francia se verán las caras en una duelo de alto nivel, correspondiente a la tercera fecha del grupo I de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

El choque entre ambas selecciones definirá al líder de su zona, ya que ambos tienen 6 puntos y vienen de sumar importantes victorias: Francia goleó 3-0 a Irak y Noruega superó 3-2 a Senegal.

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