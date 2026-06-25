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FUTBOL Mundial 2026 -  25 de junio de 2026 - 08:14

Mundial 2026: Partidos para hoy jueves 25 de junio

Las emociones de la Copa Mundial 2026 continúan este jueves 25 de junio con seis choques de alto nivel.

Mundial 2026: Partidos para hoy jueves 25 de junio
Mundial 2026: Partidos para hoy jueves 25 de junioFOTO: FIFA

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este jueves 25 de junio con seis encuentros de alto nivel de diferentes grupos (D, E y F).

A primera hora, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador y Alemania saltarán al terreno de juego para completar el grupo E con la tercera fecha, mientras que a segunda hora entra en acción el grupo F con Túnez, Países Bajos, Japón y Suecia.

La fecha terminará con el grupo D, cuando Turquía, Estados Unidos, Paraguay y Australia disputen sus últimos encuentros de la fase de grupos y definan posiciones de cara a los dieciseisavos de final.

Partidos para hoy, jueves 25 de junio - Copa Mundial 2026

  • Curazao vs Costa de Marfil - Estadio Filadelfia (3:00 pm)
  • Ecuador vs Alemania - Estadio Nueva York Nueva Jersey (3:00 pm)
  • Túnez vs Países Bajos - Estadio Kansas City (6:00 pm)
  • Japón vs Suecia - Estadio de Dallas (6:00 pm)
  • Turquía vs Estados Unidos - Estadio de Los Ángeles (9:00 pm)
  • Paraguay vs Australia - Estadio Bahía de San Francisco (9:00 pm)

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