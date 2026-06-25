Mundial 2026: Partidos para hoy jueves 25 de junio

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este jueves 25 de junio con seis encuentros de alto nivel de diferentes grupos (D, E y F).
La fecha terminará con el grupo D, cuando Turquía, Estados Unidos, Paraguay y Australia disputen sus últimos encuentros de la fase de grupos y definan posiciones de cara a los dieciseisavos de final.
Partidos para hoy, jueves 25 de junio - Copa Mundial 2026
- Curazao vs Costa de Marfil - Estadio Filadelfia (3:00 pm)
- Ecuador vs Alemania - Estadio Nueva York Nueva Jersey (3:00 pm)
- Túnez vs Países Bajos - Estadio Kansas City (6:00 pm)
- Japón vs Suecia - Estadio de Dallas (6:00 pm)
- Turquía vs Estados Unidos - Estadio de Los Ángeles (9:00 pm)
- Paraguay vs Australia - Estadio Bahía de San Francisco (9:00 pm)