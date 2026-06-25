Mundial 2026: Partidos para hoy jueves 25 de junio FOTO: FIFA

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este jueves 25 de junio con seis encuentros de alto nivel de diferentes grupos (D, E y F).

A primera hora, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador y Alemania saltarán al terreno de juego para completar el grupo E con la tercera fecha, mientras que a segunda hora entra en acción el grupo F con Túnez, Países Bajos, Japón y Suecia.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse