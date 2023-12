NBA: Giannis Antetokounmpo anotó 64 puntos, nueva marca personal y de la franquicia

Antetokounmpo, dos veces MVP de la liga norteamericana, no necesitó anotar un solo triple para llegar a los 64 puntos, con una estratosférica estadística de 20-28 en tiros de campo y 24-32 en libres, agregando además 14 rebotes, 3 asistencias y 4 robos.

El ala-pívot superó así el récord anotador de sus 11 temporadas en la liga (55 puntos ante Wizards en enero de 2023) y también el de cualquier jugador en la historia de los Bucks, una franquicia ganadora de dos anillos (1971 y 2021) por la que pasaron mitos como Kareem Abdul-Jabbar y Oscar Robertson.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBucks%2Fstatus%2F1735160116364681376&partner=&hide_thread=false An all-time performance from Giannis.



64 PTS | 20-28 FG | 24-32 FT | 14 REB pic.twitter.com/zkWru6gio6 — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 14, 2023

El partido también vio cómo el base de los Bucks Damian Lillard (21 puntos) se aupaba al quinto lugar de los mejores triplistas de la historia superando al retirado Kyle Korver.

El juego vivió momentos de tensión que se comenzaron a desbordar en el último cuarto, cuando Aaron Nesmith trató de evitar una canasta de Antetokounmpo lanzándolo al suelo por los hombros, lo que desató una trifulca entre jugadores de ambos equipos.

Los ánimos volvieron a encenderse al término del partido. Un enfurecido Antetokounmpo mantuvo una acalorada discusión con la estrella de los Pacers, Tyrese Haliburton (22 puntos), y se dirigió corriendo a la zona de vestuarios, donde aparentemente se produjo un fuerte altercado en el que estuvieron involucrados jugadores y directivos.

El entrenador de Indiana, Rick Carlisle, dijo después que el incidente fue producto de un malentendido sobre la posesión de la pelota del partido, que los Pacers se habían llevado para conmemorar que su novato congoleño Oscar Tshiebwe había anotado su primer punto en la NBA.

"No estábamos pensando en el récord de la franquicia de Giannis, así que tomamos el balón y un par de minutos después varios de sus jugadores estaban en nuestro pasillo", explicó Carlisle. "Se produjo un gran tumulto, una riña o lo que fuera. No creo que hubiera puñetazos, pero nuestro mánager general recibió un codazo en las costillas de uno de sus jugadores".

"Es la tercera vez que jugamos contra ellos en las últimas dos o tres semanas, así que las cosas se calientan y lo entiendo. Pero que llegara al pasillo... no tenía por qué suceder así", lamentó.

Antetokounmpo, en su turno, dijo que finalmente se le entregó una pelota pero puso en duda que fuera con la que se disputó el partido.

"No siento que sea la pelota del partido, se siente como una nueva", afirmó. "Me la voy a llevar y se la voy a dar a mi madre pero no sé si es la del juego".

"Fue muy desafortunado. Nunca vi algo así", dijo sobre los incidentes. "No se puede ir a otra cancha y simplemente quedarse con la pelota. Dame (Lillard) se convirtió en el quinto (mejor triplista) de todos los tiempos y yo metí (más de) 60".