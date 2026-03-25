NBA: La Junta de Gobernadores aprueba el estudio de la expansión a Seattle y Las Vegas

La Junta de Gobernadores de la NBA votó hoy a favor de autorizar a la liga a explorar formalmente la posible expansión de equipos a Las Vegas y Seattle.
“La votación de hoy refleja el interés de nuestra Junta Directiva en explorar una posible expansión a Las Vegas y Seattle, dos mercados con una larga trayectoria de apoyo al baloncesto de la NBA”, declaró el comisionado de la NBA, Adam Silver. “Esperamos dar este siguiente paso y dialogar con las partes interesadas”.
La NBA proporcionará actualizaciones adicionales a medida que avance el proceso.
Para que se resuelvan todos los detalles en los próximos ocho meses, tanto Seattle como Las Vegas cumplen con los requisitos generales como destinos conocidos y presumiblemente atractivos y lucrativos.
Seattle no solo representa una oportunidad de inversión, sino también una forma de saldar una deuda. Los SuperSonics nacieron en una expansión anterior y operaron en el noroeste del Pacífico durante 41 temporadas, desde 1967 hasta 2008. Ganaron el campeonato de la NBA en 1979, llegaron a las Finales en otros dos años y contaron con jugadores destacados como Gary Payton, Shawn Kemp, Spencer Haywood, Dennis Johnson, Gus Williams, Jack Sikma, Tom Chambers, Ray Allen y, brevemente, Durant.