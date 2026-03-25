NBA: La Junta de Gobernadores aprueba el estudio de la expansión a Seattle y Las Vegas

La Junta de Gobernadores de la NBA votó hoy a favor de autorizar a la liga a explorar formalmente la posible expansión de equipos a Las Vegas y Seattle.

Como parte de este proceso, la NBA ha contratado al banco de inversión PJT Partners como asesor estratégico para evaluar los mercados potenciales, los grupos propietarios, la infraestructura de los estadios y las implicaciones económicas más amplias de la expansión.

“La votación de hoy refleja el interés de nuestra Junta Directiva en explorar una posible expansión a Las Vegas y Seattle, dos mercados con una larga trayectoria de apoyo al baloncesto de la NBA”, declaró el comisionado de la NBA, Adam Silver. “Esperamos dar este siguiente paso y dialogar con las partes interesadas”.

La NBA proporcionará actualizaciones adicionales a medida que avance el proceso.

Para que se resuelvan todos los detalles en los próximos ocho meses, tanto Seattle como Las Vegas cumplen con los requisitos generales como destinos conocidos y presumiblemente atractivos y lucrativos.

Seattle no solo representa una oportunidad de inversión, sino también una forma de saldar una deuda. Los SuperSonics nacieron en una expansión anterior y operaron en el noroeste del Pacífico durante 41 temporadas, desde 1967 hasta 2008. Ganaron el campeonato de la NBA en 1979, llegaron a las Finales en otros dos años y contaron con jugadores destacados como Gary Payton, Shawn Kemp, Spencer Haywood, Dennis Johnson, Gus Williams, Jack Sikma, Tom Chambers, Ray Allen y, brevemente, Durant.