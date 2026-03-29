NBA: Moses Moody se somete a exitosa cirugía de rodilla

El base de los Golden State Warriors de la NBA , Moses Moody, que sufrió una rotura del tendón rotuliano izquierdo el 23 de marzo en Dallas, fue sometido ayer a una cirugía exitosa para reparar el tendón en Los Ángeles, según anunció el equipo el sábado.

Moody estará de baja durante el resto de la temporada 2025-26 y comenzará su rehabilitación de inmediato. Se espera que se recupere por completo y se informará sobre su progreso durante el campamento de entrenamiento de la próxima temporada.

Moses Moody, de 23 años, disputó 60 partidos (49 como titular) con los Warriors esta temporada, promediando las mejores cifras de su carrera en anotación (12,1), rebotes (3,3), asistencias (1,6) y robos (1,00). Logró un récord personal de acierto del 40,1% en triples, convirtiéndose en el decimocuarto jugador en la historia de la franquicia en anotar al menos 150 triples en una sola temporada (151).

Seleccionado originalmente por Golden State con la 14.ª elección del Draft de la NBA de 2021, Moody ha participado en 315 partidos (106 como titular) a lo largo de cinco temporadas con los Warriors, promediando 8,0 puntos, 2,4 rebotes y 1,0 asistencias en 18,3 minutos por encuentro. Moody ha jugado 37 partidos de playoffs (dos como titular), promediando 5,3 puntos y 1,8 rebotes en 12,4 minutos por partido.

FUENTE: NBA