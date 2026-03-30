NBA: Jayson Tatum su consigue su mejor marca de la temporada ante Hornets

A falta de 5:57 para el final del partido contra los Charlotte Hornets, Jayson Tatum analizó al alero Miles Bridges en la parte superior de la zona, hizo una finta con el balón para desequilibrar al defensor por un instante y luego se elevó rápidamente y encestó un triple sin dudarlo, en una gran actuación en la noche de NBA.
Tras el partido, un periodista le preguntó a Tatum si era una locura decir que el tiro, y su reacción, indicaban que había vuelto.
“Quiero decir, no, no sería una locura decirlo”, respondió Tatum.
En otras palabras, Tatum, que ya lleva 11 partidos desde su regreso, empieza a notarlo.
Tatum no volvió al partido después de darle a los Boston Celtics una ventaja de 16 puntos.
No tuvo que hacerlo; la daga número 3 prácticamente sepultó a los Hornets.
Gran actuación en la NBA
Finalizó con 32 puntos, su mejor marca de la temporada, con 12 de 23 tiros de campo —incluidos 5 de 10 desde la línea de tres puntos—, además de ocho asistencias, cinco rebotes y un bloqueo en 31 minutos de juego, en la victoria de Boston sobre Charlotte por 114-99.
No fue solo ese tiro lo que demostró lo dominante que puede ser Tatum como jugador. Anotó tiros en suspensión con giro a una pierna, superó a sus oponentes en penetraciones, realizó un espectacular mate a dos manos y habilitó a sus compañeros para tiros libres tras atraer la doble marca, todo ello con paciencia y aplomo.
“No sentí que estuviera acelerado”, dijo Tatum. “Todavía estaba algo cansado, así que es algo en lo que aún estoy trabajando. Pero me gusta ser decisivo en mis movimientos y explotar cuando lo necesito, y reaccionar. Obviamente, ayuda mucho encestar. Puedo decir que me siento mejor que en el partido anterior. Espero sentirme mejor en el próximo partido que hoy”.
Marca histórica
Tatum se convirtió en el jugador más joven en la historia de los Celtics en alcanzar los 14.000 puntos. Pero para él, lo más importante es volver a jugar al baloncesto a un alto nivel tras un arduo proceso de rehabilitación. Los Celtics también están contentos. Llevan un balance de 9 victorias y 2 derrotas desde su regreso a la cancha.
“He tenido que esforzarme muchísimo solo para poder correr de un lado a otro de la cancha”, dijo Tatum.
El base de los Celtics, Payton Pritchard, quien anotó 28 puntos en la victoria, dijo que la actuación de Tatum fue "alentadora" mientras el segundo mejor equipo de la Conferencia Este se prepara para luchar por un campeonato de la NBA.
“Era muy eficiente en sus movimientos y llegaba a su destino”, dijo Pritchard. “Parecía un asesino”.
FUENTE: NBA