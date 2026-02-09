NBA: Nikola Jokic supera a Oscar Robertson en triples dobles

Nikola Jokic recibió otro balón de sus compañeros de los Denver Nuggets tras otro triple-doble en la NBA , este sin embargo, fue un poco más especial que los demás.

Jokic anotó 22 puntos, 17 asistencias y 14 rebotes para superar a Oscar Robertson en el segundo lugar de la lista de la liga con su 182º triple-doble en temporada regular, conduciendo a los Nuggets a una victoria 136-120 sobre los Chicago Bulls el sábado por la noche.

"Es un jugador legendario", dijo Jokic sobre Robertson, quien fue el primer jugador en promediar un triple-doble en una temporada completa en 1961-62. "Cualquier jugador que llega a esta liga sabe que es una leyenda mundial".

El tres veces MVP de la NBA y ocho veces All-Star también está dejando su huella en el baloncesto. El triple-doble fue el número 19 de Jokic esta temporada y el segundo en otros tantos partidos. Solo le supera Russell Westbrook, quien tiene 207, en la lista de la historia. Westbrook (cuatro), Jokic (dos) y Robertson (uno) son los únicos jugadores de la NBA que promedian triples-dobles en una temporada.

El entrenador de los Nuggets, David Adelman, quien ha estado con la organización desde la tercera temporada de Jokic en 2017, dijo que todavía se sorprende a sí mismo asombrado por el pívot serbio de 6 pies 11 pulgadas.

"Cuando tu pívot consigue 17 asistencias en un partido, eso simplemente no pasa", dijo Adelman. "A menos que sea él.