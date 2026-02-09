NBA: Nikola Jokic supera a Oscar Robertson en triples dobles

Nikola Jokic recibió otro balón de sus compañeros de los Denver Nuggets tras otro triple-doble en la NBA, este sin embargo, fue un poco más especial que los demás.
"Es un jugador legendario", dijo Jokic sobre Robertson, quien fue el primer jugador en promediar un triple-doble en una temporada completa en 1961-62. "Cualquier jugador que llega a esta liga sabe que es una leyenda mundial".
El tres veces MVP de la NBA y ocho veces All-Star también está dejando su huella en el baloncesto. El triple-doble fue el número 19 de Jokic esta temporada y el segundo en otros tantos partidos. Solo le supera Russell Westbrook, quien tiene 207, en la lista de la historia. Westbrook (cuatro), Jokic (dos) y Robertson (uno) son los únicos jugadores de la NBA que promedian triples-dobles en una temporada.
El entrenador de los Nuggets, David Adelman, quien ha estado con la organización desde la tercera temporada de Jokic en 2017, dijo que todavía se sorprende a sí mismo asombrado por el pívot serbio de 6 pies 11 pulgadas.
"Cuando tu pívot consigue 17 asistencias en un partido, eso simplemente no pasa", dijo Adelman. "A menos que sea él.