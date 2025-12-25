NBA: San Antonio Spurs suma tercera victoria sobre Oklahoma City Thunder

Los Oklahoma City Thunder tienen un problema llamado San Antonio Spurs . Victor Wembanyama y compañía derrotaron este jueves, en la tradicional jornada navideña de la NBA , a los vigentes campeones por 102-117, en la tercera victoria de los texanos ante Oklahoma City en menos de dos semanas.

Los Thunder (26-5) solo han perdido cinco partidos esta temporada, tres de ellos ante San Antonio (23-7). El inicio de curso casi perfecto de los Thunder ha quedado totalmente arruinado en este lapso de 13 días por sus choques con los Spurs.

Para San Antonio, un equipo en pleno crecimiento al que nadie daba entre los favoritos al anillo, estas victorias ante los temidos Thunder le sirven para presentar de forma definitiva su candidatura al título.

La NBA acertó de pleno al programar el duelo entre Thunder y Spurs en el día de Navidad. Los Spurs venían de eliminar a los Thunder en las semifinales de la NBA Cup el pasado 13 de diciembre en Las Vegas (109-111) y de infligirles su peor derrota de la temporada, por 130-110, en San Antonio hacía 48 horas.

Hoy, en Oklahoma, los Thunder estaban destinados a cobrarse la revancha ante un equipo que empieza a desafiar su dominio en el Oeste.

Los Thunder, impotentes - NBA

No fue así. Los Spurs, hambrientos de éxito, lograron su octava victoria consecutiva, liderados por los 29 puntos de De’Aaron Fox. San Antonio había tenido a siete jugadores distintos como máximo anotador en las siete victorias anteriores; Fox es el primero que repite en esta racha.

Los Thunder dominaron gran parte del arranque del partido, pero al terminar el primer cuarto los Spurs ya se habían puesto por delante en el marcador, una ventaja que ya no soltaron.

Además de los 29 puntos de Fox, Victor Wembanyama -suplente y en restricción de minutos- firmó un doble-doble con 19 puntos y 11 rebotes. 'Wemby' ha mostrado una marcada animadversión hacia los Thunder desde que, en la NBA Cup, declaró que San Antonio practica un "baloncesto ético" frente a la propuesta de Oklahoma City.

Stephon Castle contribuyó con 19 puntos, Harrison Barnes con 15 y el 'rookie' Dylan Harper con 12.

Para los Thunder, Shai Gilgeous-Alexander anotó 22 puntos. Algo desacertado en el tiro, el canadiense y actual 'MVP' de la NBA terminó con un 7 de 19 en tiros de campo (36,8 %), incluido un 1 de 6 en triples (16,1 %).

Isaiah Hartenstein (13 puntos y 12 rebotes) y Chet Holmgren (10 puntos y 12 rebotes) aportaron sendos dobles-dobles. Los rebotes ofensivos mantuvieron con vida a los Thunder durante el segundo tiempo.

Oklahoma City y San Antonio -actuales uno y dos en el Oeste- son las dos franquicias que, forjadas a base de 'draft', mejor están adaptándose a las estrictas normas financieras que dificultan la formación de dinastías en la NBA.

Sus duelos están dando forma a una rivalidad destinada a marcar la liga en los próximos años.

FUENTE: EFE