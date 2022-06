Lewis Hamilton condena "mentalidad arcaica" tras comentario racista

La Fórmula Uno y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) condenaron el lenguaje racista al hacerse viral esta semana algo que Nelson Piquet dijo meses atrás, pero que no trascendió en su momento.

“Esto va más allá del lenguaje. Estas mentalidades arcaicas deben cambiar, no tienen lugar en nuestro deporte. He estado rodeado de estas actitudes y he sido acosado toda mi vida”, expresó Lewis Hamilton en un tuit este martes. “Ha habido suficiente tiempo para cambiar. Llegó la hora de tomar medidas”.