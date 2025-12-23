¿Qué pasó con Tomás Rodríguez y el Olimpia?

El delantero panameño Tomás Rodríguez estaba listo para su firma con el Olimpia en Paraguay, sin embargo todo cambió de un momento a otro y hasta el momento no hay nada.

El medio paraguayo ABC Deportes reveló información que daba el periodista Chipi Vera sobre las negociaciones de Olimpia y Tomás Rodríguez, que pertenece al Sporting San Miguelito, el club panameño.

¿Qué pasó con Tomás Rodríguez?

Vera informó que fueron dos detalles cruciales los que hicieron que Olimpia terminara las negociaciones, la número 1 era que en Panamá se filtró la información y un club tico cuadruplicó la oferta, según las fuentes se trata de Saprissa.

El segundo punto es que el Sporting San Miguelito dio una nueva oferta en la que exigía al Olimpia ceder los derechos económicos de FIFA en caso de una eventual convocatoria al Mundial 2026.