Clásico Mundial 2026: Bryce Harper anunció que jugará con Estados Unidos

Bryce Harper sabe lo que se siente jugar por su país en el diamante. La súper estrella de los Phillies fue miembro de los equipos Sub-16 y Sub-18 de la selección de Estados Unidos en el 2008 y el 2009, respectivamente. Cada uno de esos equipos ganó una medalla de oro. Más de 15 años después, Harper está listo para representar a su país nuevamente. El martes anunció que tiene la intención de formar parte del roster de Estados Unidos para el Clásico Mundial 2026 .

“Me puse los colores en el pecho por primera vez cuando tenía 15 años. No hay otro sentimiento igual”, escribió Harper en una publicación de Instagram. “Estoy emocionado de anunciar que estaré representando a Estados Unidos este año en el Clásico. ¡América! #porlagloria”.

USA Baseball aún no ha anunciado oficialmente la inclusión de Harper, y los rosters del Clásico están sujetos a cambios.

Harper se comprometió a jugar con Estados Unidos en el Clásico del 2023, pero una cirugía en el codo tras la temporada del 2022 lo mantuvo fuera del evento. Estados Unidos terminó perdiendo la final ante Japón, equipo que ha ganado tres de las cinco ediciones del evento.

Harper, de 33 años, viene de una temporada en la que conectó 27 jonrones y tuvo un OPS de .844 en 580 visitas al plato. Sería parte de un equipo repleto de estrellas encabezado por el tres veces JMV Aaron Judge, su compañero en los Filis, Kyle Schwarber, y ambos ganadores del Premio Cy Young del 2025, Tarik Skubal y Paul Skenes.

¿Cuándo debuta Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026?

Estados Unidos comenzará su camino en el Clásico Mundial como parte del Grupo B a las 8 p.m. ET del 6 de marzo, cuando se enfrentará a Brasil en el Daikin Park de Houston.

