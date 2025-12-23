Karim Benzema le da el triunfo a el Al Ittihad en la Liga de Campeones Asiática

El francés Karim Benzema le dio este martes al Al Ittihad su tercera victoria en la Liga de Campeones Asiática, en seis jornadas disputadas, con el único tanto del partido ante el Nasaf Qarshi uzbeko.

Esta victoria llega casi un mes después del último partido disputado por los chicos del portugués Sergio Conceição (4-1 contra Al Shabab en liga), y deja al Al Ittihad en el sexto puesto del cuadro oeste de la competición con 9 puntos.

Una fase regular que lidera el Al-Hilal dirigido por el italiano Simone Inzaghi y en el que el Al Ahli del argelino Riyad Mahrez es tercero.

Aunque los de Conceição tuvieron el control del esférico durante todo el partido, las ocasiones se repartieron en ambas áreas, pero Benzema deshizo la igualdad en el minuto 57 con el definitivo gol.

El próximo reto del Al Ittihad será el 29 de diciembre de nuevo contra Al Shabab, pero en la Copa del Rey.

FUENTE: EFE