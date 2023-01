Carlos Alcaraz se lesiona y se pierde el abierto de Australia 

"Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia", escribió en un primer mensaje en Twitter.

https://twitter.com/carlosalcaraz/status/1611466211107418112 Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia… pic.twitter.com/lb0H68nQoZ — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) January 6, 2023

"Desgraciadamente no podré jugar ni el Care A2+ Kooyong ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante. Nos vemos en 2024 @AustralianOpen", añadió a continuación el tenista de 19 años.

Alcaraz se convirtió en 2022 en el jugador más joven en alcanzar el número uno del mundo desde la creación de la clasificación ATP en 1973, después de ganar en septiembre el Abierto de Estados Unidos con 19 años. Unos meses después fue además el más joven en terminar el año en lo más alto del ranking.

Un desgarro abdominal le llevó a abandonar en cuartos de final del Masters 1000 de París-Bercy en noviembre, tras lo cual tuvo que poner punto final a su temporada, sin poder estar ni en el Masters de final de temporada en Turín ni en la fase final de la Copa Davis.

Su regreso en Melbourne era especialmente esperado en la perspectiva de un eventual duelo con Novak Djokovic, el mejor jugador en pista dura (nueve títulos en el Abierto de Australia y tres en el de Estados Unidos). El serbio vuelve este 2023 al primer 'grande' de la temporada, que el año pasado no pudo disputar por su negativa a vacunarse contra el covid-19.

"Sentimos no poder verte este año, Carlos Alcaraz. Te deseamos una rápida recuperación y esperamos poder verte de vuelta a la pista pronto", escribió el Abierto de Australia en su cuenta oficial de Twitter.

En 2021, en su primera participación en el evento, Alcaraz fue eliminado en la tercera ronda por el italiano Matteo Berrettini, en el 'tie break' del quinto set.

El número uno en juego

Su ausencia en Melbourne podría costarle el número uno del mundo, con Djokovic, el noruego Casper Ruud y el griego Stefanos Tsitsipas al acecho.

Sin Alcaraz, las esperanzas del tenis españoles en Australia se centran en Rafa Nadal, que será además el defensor del título.

Entre Djokovic y Nadal han ganado once de los quince últimos Abiertos de Australia y 43 de los últimos 70 torneos del Grand Slam.

El Abierto de Australia de 2023 será el tercero de los cinco últimos torneos del Grand Slam que se vea privado del número uno mundial: en 2022, Djokovic no pudo jugar en Melbourne por su expulsión del país al no estar vacunado contra el covid y Daniil Medvedev no pudo disputar Wimbledon el año pasado por su nacionalidad rusa, como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Medvedev (26 años) sí puede estar ahora en Australia y buscará allí su segundo título del Grand Slam, después del Abierto de Estados Unidos de 2021.

Tsitsipas (24 años) tratará de ganar su primer 'grande', mientras que otros jugadores como el italiano Jannick Sinner (21 años) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (22 años) llegaron a su madurez en 2022 y confían en dar el gran salto en 2023.

FUENTE: AFP