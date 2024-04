París 2024: Campeona de atletismo Yulimar Rojas queda fuera por lesión

"Mi corazón está roto y siento tanta tristeza que quiero disculparme por no poder representarlos en París 2024", continuó Rojas, considerada reina del triple salto.

Una histórica no estará en París 2024

Dueña de la mejor marca mundial, 15.35 metros, Rojas aspiraba a convertirse en la primera mujer que rompe la barrera de los 16 metros en el salto triple. Su récord mundial de 15.74, fijado en pista cubierta el 20 de marzo de 2022, avala ese objetivo.

"Hoy me siento muy afectada emocionalmente por no poder representarlos, el deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente pero hoy me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos", apuntó la triplista.

El 5 de julio de 2023, con un salto de 15.16, Rojas selló su boleto olímpico a París 2024 y se alzó con la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

FUENTE: AFP