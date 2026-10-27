Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy martes 27 de octubre

Repasa los partidos que hay para hoy martes 27 de octubre en las acciones de la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18.
Partidos para hoy en el Premundial de Béisbol U18
- Panamá vs Estados Unidos a las 7:30 A.M. en el Estadio Quisqueya "Juan Marichal", Santo Domingo.
- Nicaragua vs Puerto Rico a las 7:30 A.M. en el Estadio Tetelo Vargas, San Pedro de Macoris.
- Brasil vs Cuba a las 8:00 A.M. en el Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 1, San Antonio de Guerra.
- República Dominicana vs Venezuela a las 9:00 A.M. en el Estadio Quisqueya "Juan Marichal", Santo Domingo.