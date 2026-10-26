Premundial de Béisbol U18: Pospuesto el juego entre Nicaragua y Panamá

El partido entre Panamá y Nicaragua , correspondiente a la segunda jornada de la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18 , fue pospuesto por lluvia, según informó oficialmente la WBSC Américas.

El encuentro estaba programado para disputarse en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en República Dominicana. Sin embargo, las condiciones climáticas obligaron a suspender el compromiso cuando se encontraba en la baja del segundo episodio, mientras se mantiene la incertidumbre sobre la programación de los próximos partidos debido al mal tiempo.

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De manera tentativa, el duelo podría disputarse mañana a las 9:00 a.m. en San Pedro de Macorís, aunque todavía no existe un horario confirmado.

Panamá busca seguir sumando en la Súper Ronda

La novena panameña, dirigida por Rodrigo Merón, presenta un récord de una victoria y una derrota (1-1) en esta segunda fase del torneo.

Los canaleros comenzaron su participación en la Súper Ronda con un importante triunfo por marcador de 6-2 sobre República Dominicana, resultado que les permitió sumar su primera victoria en esta instancia.