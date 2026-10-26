Cerveceros aplastan a los Rays y se ponen a una victoria de conquistar la Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee quedaron a una victoria de conquistar la Serie Mundial 2026 tras aplastar 10-1 a los Rays de Tampa Bay en el tercer partido del Clásico de Otoño, disputado este lunes en el Tropicana Field.

La novena de Milwaukee protagonizó una auténtica exhibición ofensiva, especialmente en la quinta entrada, cuando fabricó ocho carreras con dos outs para sentenciar el encuentro. Con este resultado, los Cerveceros tomaron ventaja de 3-0 en la serie al mejor de siete partidos y quedaron a las puertas del primer campeonato de Serie Mundial en la historia de la franquicia.

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Cerveceros desatan su poder ofensivo

Después de dos entradas sin anotaciones, Milwaukee abrió el marcador en el tercer episodio con dos carreras impulsadas por imparables consecutivos de Christian Yelich y William Contreras, quienes castigaron al abridor de Tampa Bay, Freddy Peralta.

Sin embargo, la gran explosión ofensiva llegó en la quinta entrada. Los Cerveceros aprovecharon una combinación de imparables oportunos y dificultades del pitcheo rival para fabricar ocho carreras con dos outs, estableciendo una ventaja de 10-0.

Brice Turang conectó un sencillo que permitió anotar a Jackson Chourio y Yelich. Posteriormente, Garrett Mitchell sumó otra carrera con un imparable, mientras que el campocorto Cooper Pratt conectó un doble productor de dos anotaciones.

Sal Frelick también aportó con un doble remolcador, y David Hamilton y Chourio completaron el castigo ofensivo con nuevas conexiones productivas.

La ofensiva de Milwaukee registró una actuación histórica: las ocho carreras anotadas con dos outs en una misma entrada establecieron una nueva marca para un partido de Serie Mundial.

Robert Gasser domina desde el montículo

Mientras sus compañeros respondían con el bate, el lanzador zurdo Robert Gasser realizó una sólida apertura para mantener a raya a la ofensiva de Tampa Bay.

Gasser trabajó seis entradas sin permitir carreras y limitó a los Rays a un imparable, con una actuación que resultó fundamental para controlar el partido desde el montículo.