BALÓN DE ORO Fútbol Internacional -  26 de octubre de 2026 - 19:52

Lionel Messi: ¿En qué posición terminó del Balón de Oro 2026?

El astro argentino Lionel Messi terminó en el top 5 durante la Gala del Balón de Oro 2026 en Londres.

Lionel Messi: ¿En qué posición terminó del Balón de Oro 2026?

Lionel Messi: ¿En qué posición terminó del Balón de Oro 2026?

FOTO: EFE/Eloy Alonso

El argentino, que no acudió a la gala en Londres, soñaba con un noveno Balón de Oro, pero se tuvo que contentar con un quinto puesto.

Perder el Mundial le costó a Lionel Messi

Messi llegó a estar en las quinielas para ganar el galardón, pero el hecho de jugar en una liga menor como la MLS y no conquistar el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, lastró las opciones del astro argentino.

Aun así, Messi se va con un registro espectacular y es que 19 años después de su primer podio, en 2007, cuando el premio se lo llevó Kaká, el de Rosario aún compite contra los mejores del mundo.

FUENTE: EFE

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