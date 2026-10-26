Lionel Messi: ¿En qué posición terminó del Balón de Oro 2026?

El argentino Lionel Messi finalizó quinto en las votaciones del Balón de Oro , por detrás del ganador Harry Kane , y de Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodrigo Hernández.

El argentino, que no acudió a la gala en Londres, soñaba con un noveno Balón de Oro, pero se tuvo que contentar con un quinto puesto.

Perder el Mundial le costó a Lionel Messi

Messi llegó a estar en las quinielas para ganar el galardón, pero el hecho de jugar en una liga menor como la MLS y no conquistar el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, lastró las opciones del astro argentino.

Aun así, Messi se va con un registro espectacular y es que 19 años después de su primer podio, en 2007, cuando el premio se lo llevó Kaká, el de Rosario aún compite contra los mejores del mundo.

FUENTE: EFE