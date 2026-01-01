UFC: Joselyne Edwards tendrá su revancha contra Nora Cornolle el 21 de febrero

La pantera Joselyne Edwards volverá al octágono para medirse nuevamente a Nora Cornolle el 21 de febrero de 2026 en el Toyota Center en Houston, Texas por el peso gallo feminino en la UFC Fight Night.

Esta es la segunda vez que ambas se enfrentan, la primera fue el 2 de septiembre de 2023 cuandp Nora Cornolle venció por decisión unánime a la panameña en París, Francia (29-28, 29-28, 30-27).

Joselyne Edwards va por la revancha

En esa ocasión la decisión fue polémica porque algunos medios y fanáticos dieron como ganadora a la panameña, sin embargo los jueces no lo consideraron de esa forma.

Nora Cornolle debutaba en esa pelea en la UFC, mientras que Edwards buscaba su cuarta victoria consecutiva.